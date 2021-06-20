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ضبط 1497 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:00 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.. وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:- ضبط (1497) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها القضايا الآتية:-ضبط (2،45 طن "سجق – جلود دواجن") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات اللحوم  "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1،3 طن "مفروم لحوم – مقطعات دواجن") معبأة داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن تابع لإحدى مطاعم الوجبات الجاهزة "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة.

ضبط (1،2طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.

ضبط (7 طن "زيت طعام") معبأ داخل خزانات وجراكن بدون بيانات وغير صالح للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصه الطبيعية وإحتوائه على شوائب وأتربة، ويشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (64800 قطعة شيكولاتة "منتج نهائى" مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة وغير مطابقة للمواصفات القياسية – 2،2 طن "لبن بودرة – سكر حر – بودرة كاكاو" مستلزمات إنتاج بدون مستندات "مجهولة المصدر" )، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى، وتشكل خطرًا على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الشيكولاتة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (المدير المسئول عن محل بدال تموينى - بمحافظة القاهرة) لحيازته (1،5 طن سكر تموينى – 380 عبوة زيت تموينى) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعهما وعدم صرفهما للمواطنين بقصد الإتجار بهما بالسوق السوداء.

ضبط (7 طن "أعلاف حيوانية – ملح طعام") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى ذات الآثر البالغ الضرر على الثروة الحيوانية والداجنة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

ضبط (5،5 طن أسمدة زراعية بدون مستندات "مجهولة المصدر") ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

كما إضطلعت الإدراة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملة توعية بنطاق محافظتى (القاهرة  - الجيزة) إستهدفت محال بيع أجهزة وإكسسوارات ومستلزمات الكمبيوتر والهواتف المحمولة.. أسفرت جهودها عن ضبط (55) قضية متنوعة بإجمالى مضبوطات (11963 قطعة إكسسوار هواتف محمول وكمبيوتر مدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة) جاء أبرزها.. ضبط (1010 جهاز وقطعة إكسسوارات هاتف محمول "بدون مستندات" مجهولة المصدر  مغشوشة ومقلدة) بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة إكسسوارات الهواتف المحمولة) بمحافظة الجيزة

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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