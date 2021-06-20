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الداخلية تنجح في إتمام الصلح في النزاع القائم بين عائلتين بالفيوم

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم فى عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة طامية،وذلك بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من رجال الدين والقيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

حيث تم التوفيق والصلح بين أطراف العائلتين، وأقروا جميعًا بالصلح النهائى وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

وقد لاقى ذلك إستحسانًا وقبولًا  وتركت مردودًا إيجابيًا وأثرًا طيبًا فى نفوس المواطنين مثمنين الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة من أجل حفظ الأمن والإستقرار.

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