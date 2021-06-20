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غدًا.. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية لخدمة أهالي بني صامت ببني مزار

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدًا الاثنين، قافلة طبية علاجية بقرية بنى صامت بمركز بنى مزار، على مدار يومين متتاليين 21 و22 يونيه الجاري، وذلك ضمن مبادرة السيد رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وفي إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة - الأسنان - الجلدية – القلب والصدر"، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.

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