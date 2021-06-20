تنحي رئيس الدائرة الثانية عن نظر دعوى عقد انتخابات نقابة العلاج الطبيعي لاستشعار الحرج

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تنحي رئيس الدائرة الثانية عن نظر دعوى عقد انتخابات نقابة العلاج الطبيعي لاستشعار الحرج
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:04 م
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي لاستشعار الحرج عن نظر الدعوى رقم ٣٨٤٣٣ لسنة ٧٥ المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قرار يدعو لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة العلاج الطبيعي لمنصب النقيب والأعضاء، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة آخري بدون تحديد جلسة.
أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية بنقابة العلاج الطبيعي.
يذكر أن المحامى مقيم الدعوى، كار يقيم دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية بالقضاء المصري، مما دعي المستشار التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج.
أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية بنقابة العلاج الطبيعي.
يذكر أن المحامى مقيم الدعوى، كار يقيم دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية بالقضاء المصري، مما دعي المستشار التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج.
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