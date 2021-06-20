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تنحي رئيس الدائرة الثانية عن نظر دعوى عقد انتخابات نقابة العلاج الطبيعي لاستشعار الحرج

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:04 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، التنحي لاستشعار الحرج عن نظر الدعوى رقم ٣٨٤٣٣ لسنة ٧٥ المقامة من علاء الدين عبد الحكيم عبد الحميد بلبع وآخرين، ضد النقيب العام لنقابة العلاج الطبيعى، لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم إصدار قرار يدعو لفتح باب الترشح لانتخابات نقابة العلاج الطبيعي لمنصب النقيب والأعضاء، وقررت المحكمة إحالة الدعوى لدائرة آخري بدون تحديد جلسة.

أقيمت الدعوى لوقف تنفيذ القرار السلبي بعدم الدعوى للانتخابات علي مقعد النقيب والأعضاء للنقابة العامة والنقابات الفرعية بنقابة العلاج الطبيعي.

يذكر أن المحامى مقيم الدعوى، كار يقيم دعوى مخاصمة ضد رئيس الدائرة الثانية بالقضاء المصري، مما دعي المستشار التنحي عن نظر الدعوى لاستشعار الحرج.

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