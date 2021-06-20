مصدر بالتربية والتعليم بالبحر الأحمر: خلال ساعات اعتماد نتيجه الشهادة الإعدادية

أكدت مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أن لجنة تقدير الدرجات انتهت من تصحيح أوراق الإجابات امتحانات الشهادة الإعدادية وتم رصد درجات الصف الثالث الإعدادي، وسط إجراءات احترازية مشددة ضد فيروس كورونا المستجد، أوضحت الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر من خلال بيان لها، إلى أن النتيجة في انتظار اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر قبل إعلانها.وأضاف البيان، اليوم، أنه تم الانتهاء من الكشوفات النهائية لنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر للعام الدراسي الحالي وأن الإعلان عن النتيجة سيكون خلال الساعات القليلة القادمة بعد اعتمادها من اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.وأوضح مسؤل بمديرية التعليم بالبحر الأحمر، أن المؤشرات النتيجة للعام الدراسي الحالي 2021 في أعلى مستوى لها حيث تعدت نسبة النجاح 92% وأن امتحان اللغة العربية ضمن المواد الأعلى درجات، مقدمة الشكر للموجهين والمعلمين القائمين على أعمال تقدير الدرجات وكذلك أعضاء الكنترول على التزامهم وحرصهم على مصلحة الطلاب.ومن جانبها تقدم بوابة الفجر الإخبارية للتسهيل على الطلاب الطالب برقم الجلوس التعرف على نتيجة الصف الثالث الإعدادي بإدارات "رأس غارب - الغردقة - القصير - سفاجا - مرسى علم - شلاتين - حلايب - برنيس - أبو الحسن الشاذلي "، التعليمية محافظة البحر الأحمر 2021 من