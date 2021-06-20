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مدرب المنتخب يرفض ضم نجم الزمالك

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:04 م
الزمالك
الزمالك
محمد نادر
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استقر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب على عدم ضم محمد أبو جبل، حارس مرمى الزمالك، حال عدم تمكن محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى، من المشاركة في الأولمبياد حال تأهل فريقه لنهائى دورى أبطال إفريقيا.

ويترقب المنتخب الأولمبى موقف النادى الأهلى من الوصول إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وذلك لتحديد إمكانية ضم بعض عناصر الفريق لصفوف المنتخب.

ووفقاً لما ذكرته بعض المصادر، أن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، تراجع عن فكرة ضم محمد أبو جبل، إلى صفوف المنتخب خلال منافسات اولمبياد طوكيو، وذلك بعد ابتعاده عن المشاركة أساسيا في المباريات مع الفريق الأبيض.

وأضافت أن الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى قرر الاعتماد على خدمات محمد صبحى، حارس الزمالك المعار لصفوف الاتحاد السكندرى، حال تعثر ضم محمد الشناوى.

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