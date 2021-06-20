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حملة أمنية بأسيوط.. لضبط العناصر الإجرامية حائزي الأسلحة النارية

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت عدد من قرى مركز شرطة أسيوط.

أسفرت جهودها عن ضبط (20) قطعة سلاح نارى، عدد من الطلقات النارية..بحوزة (20) متهم "من بينهم 7 متهمين أطراف فى خصومة ثأرية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى إستمرار الحملات.

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