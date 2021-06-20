"دي مش أخلاق محمد رمضان"..فريدة سيف النصر توجه رسالة لسميرة عبد العزيز





وجهت الفنانة فريدة سيف النصر رسالة للفنانة سميرة عبد العزيز، بعدما صرحت مؤخراً بإهانة الفنان محمد رمضان لها بسبب رفضها مشاركته في أحد الأعمال، مُوضحة أن هذه ليست من أخلاقه، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



كتبت فريدة سيف النصر منشورًا قالت فيه :"السيدة الفاضلة جيل فاتن حمامة وصديقتها الوحيدة سميرة عبدالعزيز، احتراماً لها لن أكذبها أبداً، ولكن رسالة وصلت لك من مين أكيد يا رمضان حد بيعزك أوي وخد موبايلك ده أنت متحارب من أيام عشرين مليون مايعرفوش الله أكبر أجرك حالياً".



وأضافت فريدة سيف النصر قائلة:" يعني كتمتي في قلبك 6 سنين، وبعدين دي مش شغلته إن حد يرفض دور فيتقهر ويكلمه يردح له، يعني حتى لو حصل اشمعنى دلوقتي ياحاجة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".



وتابعت فريدة سيف النصر قائلة :" أنا اتشرفت بيها وعملت معانا في مسلسل الرحايا، أخت نور أبو دياب زوجي، واتقابلنا كتير كانت ماليه الشغل علينا، أسالوا الجميع والله حاجه كده خيال بتتعامل حقيقي باسلوب فاتن حمامة شوفوا بقى الرقي ما هو قول لي من تعاشر".



واختتمت كلامها قائلة:"ربنا يهدي الجميع لبعض ويهدي النفوس، هو احنا بندور على مشاكل بأثر رجعي، والله ما مستاهله حقك عليا أنا ولو أن أقسم بالله قسم يتهز له 7 سموات دي مش أخلاق محمد، واللي هيقول سبوبة وقرف ورحمة أمي هزعل لإنكم حبايبي، وعارفين إني حقانية وما بياخد الروح إلا اللي خلقها.. وأشكركم".