رئيس المجلس الرئاسي الليبي: نجحنا في رفع المعناة عن الشعب

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، أن المجلس نجح في فتح الطريق الساحلي ورفع المعناة عن الشعب الليبي، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقد انتخب المنفي، رئيسًا للمجلس الرئاسي الليبي، بعضوية كل من عبدالله اللافي عن إقليم طرابلس، وموسى الكوني عن إقليم فزان، فيما أصبح عبد الحميد دبيبة من إقليم طرابلس رئيسًا لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتشهد ليبيا العديد من التغييرات الإيجابية على الساحة السياسية وبما يتعلق بالأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي، وبعد سنين من الإنقسام السياسي والنزاع المسلح على الشرعية، دخلت البلاد في مرحلة سلمية من التحول السياسي وتوقفت الأعمال القتالية، وانتخبت بعد ذلك حكومة وحدة وطنية تسعى لتوحيد مؤسسات الدولة والتمهيد لانتخابات أواخر العام الجاري.