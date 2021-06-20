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ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال ٢٤ ساعة
الأحد 20/يونيو/2021 - 12:08 م
إيريني صفوت
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (1) قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع".
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1158) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "جرائم تهريب النقد": ضبط (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (1) قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع".
فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.
فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1158) مخالفة مرورية متنوعة.
فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.
فى مجال مكافحة جرائم "جرائم تهريب النقد": ضبط (1) قضية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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