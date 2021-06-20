ضبط قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع خلال ٢٤ ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-



فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (1) قضية تهريب "بضائع أجنبية الصنع".



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (20) قضية.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1158) مخالفة مرورية متنوعة.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.



فى مجال مكافحة جرائم "جرائم تهريب النقد": ضبط (1) قضية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.



