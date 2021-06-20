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بسبب الفساد.. محافظ قنا يأمر بإيقاف أمين خزينة ومراجع مالي بالوحدة المحلية لمدينة أبوتشت عن العمل

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:09 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قرر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إيقاف كلا من أمين الخزينة، ومسئول مراجعة الدفاتر المالية والتسويات النقدية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت عن العمل لمدة ثلاثة أشهر وذلك لارتكابهم قضايا فساد مالي.

وأوضح محافظ قنا أنه صدر القرار رقم 393 لسنة 2021 بإيقاف المذكورين احتياطيا لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة التحقيقات نظرا لاستيلائهما على المال العام وقيامهما باختلاس الأموال الخاصة برسوم الفحص وجدية التصالح الخاصة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء داخل دائرة المركز.

هذا وشدد محافظ قنا على أنه لا تهاون مع أي موظف أو مسئول مخطئ في عمله بالجهاز الإداري للمحافظة، مؤكدًا أنه سيتم تحويل أي مسئول أو موظف يخطئ في عمله للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حياله وذلك من أجل الحفاظ على المال العام.

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