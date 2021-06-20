متى نتخلى عن الإجراءات الاحترازية لكورونا؟.. استشاري صحة يجيب (فيديو)

قال الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، إن فرص نقل العدوى بفيروس كورونا من شخص حصل على اللقاحات للآخرين تقل بنسبة 50%، مشيرا إلى ندرة احتمال نقل العدوى بين شخصين حصلا على اللقاحات.





وأضاف "عنان"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأحد، أنه يمكن تقليل الاجراءات الاحترازية في مصر عند تلقيح 50% من المواطنين.





وأشار أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة: إلى أنه إذا أصيب شخص حاصل على لقاح كورونا بالفيروس فإن الحمل الفيروسي يكون قليل، لذلك تقل فرص نقله للعدوى بنسبة 50%، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والحرص على تطبيقها حتى بعد الحصول على اللقاحات وبخاصة إذا كان الشخص الذي حصل على اللقاحات يتعامل مع كبار السن.





وأكد الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الاوبئة، أن تعامل الدولة المصرية مع ملف اللقاحات جيد للغاية، لافتا إلى أننا سنبدأ تصنيع لقاح سينوفاك، وسنحصل على لقاحات أسترازينيكا وجونسون أند جونسون، متمنيا تلقيح 20% من المواطن قبل نهاية العام الجاري.



