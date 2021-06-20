"السيسي" يحقق الحلم.. مصر خالية من العشوائيات نهاية 2021



نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق الأحلام بتنفيذها على أرض الواقع، حيث كلف بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمثل تهديدًا لحياة المواطنين، لإعلان مصر خالية من العشوائيات، نهاية العام الجاري.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تكليف الرئيس السيسي بتطوير العشوائيات وإعلان مصر خالية منها بنهاية 2021.



ملف العشوائيات

استطاعت مصر، تحقيق خطوات جادة في ملف القضاء على العشوائيات، وهو يعد إنجازًا غير مسبوقا، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ورصدت الخريطة القومية التابعة لصندوق تطوير العشوائيات، المناطق غير الآمنة في مصر بإجمالي 357 منطقة غير أمنة بعدد 240 ألف وحدة، وقد تم رصد 40 مليار جنيه لتطويرها.



تطوير العشوائيات

انتهت الدولة من تطوير 315 منطقة منها بتكلفة 32 مليار جنيه، وجاري العمل بباقي المناطق، كما تم العمل في محور تطوير المناطق غير المخططة حيث تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، بها 2 مليون مواطن وجاري العمل على تطوير 79 منطقة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.



تطوير عواصم المحافظات

ولم تتوقف توجيهات الرئيس السيسي، على المناطق العشوائية، بل وجه بتطوير عواصم المحافظات، والتي تشمل بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه.



وبالفعل، طورت الدولة، 32 مشروع على مستوى 14 محافظة، كما تم العمل بمخطط تطوير الأسواق العشوائية والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية بإجمالي 306 آلاف وحدة نشاط وتم إدراجها في خطة 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه.



مصر خالية من العشوائيات

وستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة في نهاية عام 2021م، عقب إنجاز جميع المشروعات المقرر تنفيذها في هذا الصدد.







