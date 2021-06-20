Advertisements

"السيسي" يحقق الحلم.. مصر خالية من العشوائيات نهاية 2021

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحقيق الأحلام بتنفيذها على أرض الواقع، حيث كلف بتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة التي تمثل تهديدًا لحياة المواطنين، لإعلان مصر خالية من العشوائيات، نهاية العام الجاري.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تكليف الرئيس السيسي بتطوير العشوائيات وإعلان مصر خالية منها بنهاية 2021.

ملف العشوائيات
استطاعت مصر، تحقيق خطوات جادة في ملف القضاء على العشوائيات، وهو يعد إنجازًا غير مسبوقا، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ورصدت الخريطة القومية التابعة لصندوق تطوير العشوائيات، المناطق غير الآمنة في مصر بإجمالي 357 منطقة غير أمنة بعدد 240 ألف وحدة، وقد تم رصد 40 مليار جنيه لتطويرها.

تطوير العشوائيات
انتهت الدولة من تطوير 315 منطقة منها بتكلفة 32 مليار جنيه، وجاري العمل بباقي المناطق، كما تم العمل في محور تطوير المناطق غير المخططة حيث تم الانتهاء من 53 منطقة بمساحة 4600 فدان، بها 2 مليون مواطن وجاري العمل على تطوير 79 منطقة بتكلفة 2.4 مليار جنيه.

تطوير عواصم المحافظات
ولم تتوقف توجيهات الرئيس السيسي، على المناطق العشوائية، بل وجه بتطوير عواصم المحافظات، والتي تشمل بناء 500 ألف وحدة بتكلفة 250 مليار جنيه.

وبالفعل، طورت الدولة، 32 مشروع على مستوى 14 محافظة، كما تم العمل بمخطط تطوير الأسواق العشوائية والبالغ عددها 1105 أسواق عشوائية بإجمالي 306 آلاف وحدة نشاط وتم إدراجها في خطة 2030 بتكلفة 44 مليار جنيه.

مصر خالية من العشوائيات
وستكون مصر خالية من المناطق غير الآمنة في نهاية عام 2021م، عقب إنجاز جميع المشروعات المقرر تنفيذها في هذا الصدد.



أخبار تهمك

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 12 ساعة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من وزير التعليم لطلبة الثانوية بشأن الامتحانات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 19 ساعة

قرار عاجل من المحكمة بشأن رئاسة عبد المنعم أبو الفتوح لحزب مصر القوية

منذ حوالي 22 ساعة

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

مدرب المنتخب يرفض ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:05 ص

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

01:20 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة