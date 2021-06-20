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غلق 7 سناتر تعليمية خلال حملة مكبرة بالإسكندرية

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الأيام الماضية، مؤكدا أنه تم إغلاق عدد 7 سناتر تعليمية، وأكثر من 85 محلا مخالفا، و14 مقهى كما تم التحفظ على عدد 3007 حالات إشغال بالإضافة إلى تحرير 3442 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات.

وأكد المحافظ فى بيان صادر اليوم أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتًا إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وشدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا الاستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الاحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات وإلزام مرتاديها بارتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

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