موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره مصر المقاصة، يوم الاثنين 28 من شهر يونيو الجاري، ضمن منافسات بطولة دوري المصري الممتاز.





وتقام مباراة الزمالك أمام نظيره مصر المقاصة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.





ويحتل الزمالك حاليًا صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 58 نقطة، بينما يتواجد مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 36 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع مباراة الزمالك أمام نظيره مصر المقاصة، عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.



