دنيا سمير غانم تطلب من الجمهور الدعاء لوالدتها





عبرت الفنانة دنيا سمير غانم عن اشتياقها لوالدها مؤخرًا وطالبت الجمهور بالدعاء لوالدتها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"،



علقت دنيا سمير غانم قائلة : "ربنا يرحمك ويسعدك يا بابي يا حبيبي ويشفيكي يا مامي يا حبيبتي ويقويقي بحبكوا أوي أوي.. اللهم أشفي مرضانا وأرحم موتانا يا أرحم الراحمين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام.. الحمد لله رب العالمين".





الجدير بالذكر أن الفنان سمير غانم قد توفي بعد صراع مع المرض وتخضع الفنانة دلال عبد العزيز بالمستشفي لاصابتها بفيروس كورونا