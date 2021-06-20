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السجن 3 سنوات لـ13 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالشرقية

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:17 م
بوابة الفجر
سمر السيد
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عاقبت محكمة جنح أ.د.ط منيا القمح دائرة الإرهاب بمعاقبة 13 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية بالحبس 3 سنوات لكل منهم بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وكان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أحال 13 من عناصر الإخوان للمحكمة وهم كل من:
"أسامة. ر. خ. ع. ا " و"مصطفي. خ. م. م. ا " و"صهيب. خ. م. ا " و"بهاء. س. ز. إ. س " و"عبدالمنعم. ه. إ. ع " و"عبدالله. س. د. م " و" كامل. ع. ع. م " و"سمير. م. ص. م. ف " و"فايد. ع. م. م " و"محمد. ع. ع. ع " و"خالد.م. إ. ا " و"عبدالرحمن. ع. ع. ع " و"محمد. إ. ص. أ "

ووجهت للمتهمين تهم الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وارتكاب أعمال عنف وشغب والتحريض ضج مؤسسات الدولة والتاهر بدون تصريح وتدوين عبارات مسيئة لمؤسسات الدولة على الجدران والحوائط والترويج لأفكار جماعة الإخوان الإرهابية. وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.

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