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خالك وعمك "مينفعوش".. تعرف على شروط المحرم لموسم الحج

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:15 م
الحج
الحج
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يأتي حج هذا العام بشكل استثنائي في كافة جوانبه بفضل جائحة كورونا، فلم يقتصر الحج على المواطن السعودي والمقيم فقط، بل أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة مجموعة من الشروط الجديدة التي تتعلق بالمَحرَم، حيث نقدم لكم شروط المَحرَم لحج هذا العام، وفقا لصحيفة "عكاظ"  السعودية.

تم منع الحج والعمرة للخال أو العم كمَحرَم، للراغبات في الحج ممن بادرن بالتسجيل في المسار الإلكتروني لأداء مناسك الحج.

- لا يمكن إضافة مَحرَم للنساء سوى المحارم في الخيارات المعروضة (أب، أخ، زوج، ابن)، حيث يمكن ربط بياناتهم مع مقدمة الطلب.

- لا يتم قبول بيانات المَحرَم إلا إذا كان مسجلا في البوابة الإلكترونية للراغبين بالحج.

- التسجيل متاح لجميع المقيمين والمواطنين ممن لم يقوموا بالحج آخر 5 سنوات.

- ستكون الأولوية لمن لم يسبق له الحج.

- حال تسجيل المرأة لرغبتها في الحج دون مَحرَم، ورغبتها بالتعديل وإضافة مَحرَم مسجل بطلب مستقل في البوابة الإلكترونية، يمكن لها الإضافة وتعديل بيانات المَحرَم ابتداء من 14 ذو القعدة الموافق الخميس 24 يونيو الجاري عند ظهور نتائج المقبولين في الحج، إذ سيتم في ذلك التاريخ إعلان التفاصيل عند إتاحة الباقات للحجز والشراء بعد الترشيح للحج.

- تسجيل رغبة الحج تتم فرديا، ولا يمكن تسجيل أكثر من شخص أو إضافة مرافقين في نفس طلب التسجيل.

- يمكن إضافة المرافقين الذين أتموا التسجيل بنجاح في المرحلة الثانية عند اختيار باقة الخدمات.

- الباقة فردية ولا يمكن لشخصين أو أكثر التسجيل في نفس الباقة.

يذكر أن وزارة الحج والعمرة السعودية  قد أعلنت اقتصار أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من 18 إلى 65 عاما للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.

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