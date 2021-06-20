اعتماد نتيجة الشهادة "الإعدادية" في البحيرة بنسبة نجاح 70.9 (صور)



وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١%.



جدير بالذكر ان اجمالى اعداد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة بلغ ١٠٣ الف و٨٠٣ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى ٦٠٦ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانى عشر، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية ٥٦٨٥ طالب وطالبة داخل ٣٦ لجنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ٣٩ طالب وطالبة داخل ٥ لجنة.

اعتمد قبل قليل، اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021 بنسبة نجاح ٧٠.٩% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة.كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة.