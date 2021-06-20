ننشر تفاصيل التبرع للاجئيين في "الصحة والتعليم الجامعي" عبر الأمم المتحدة

ثبتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل 21 عامًا، تاريخ 20 يونيو من كل عام ليكون اليوم العالمي للاجئين حول العالم، وكان أول احتفال يشهده هذا اليوم عالميا في 20 يونيو 2001، بمناسبة بالذكرى 50 على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئ، حيث كان اليوم يُعرف سابقًا بيوم اللاجئ الإفريقي، وبعد مرور تلك السنوات مازالت هناك قضايا أساسية تعيق حياة اللاجئ عالميًا على رأسها الصحة والتعليم، لذا جاء شعار اليوم العالمي للاجئين 2021 تحت شعار «معًا نتعافى ونتعلم ونتألق».





أزمة وباء كورونا، أول ما عانى منه اللاجئون الذين تعرضوا للإصابة وصادف وجود أكثر من 80% من اللاجئين والنازحين داخليًا حول العالم في دول تتسم أنظمتها في مجال المياه والصحة ال عامة والمرافق الصحية بالضعف، حسب ما رصدته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لذا أكدت المفوضية على طريق التبرع لإيصال المساعدة من الدواء والمياه النظيفة ومستلزمات النظافة الصحية، إلى جانب المساندة المالية للأسر الأكثر ضعفًا واحتياجًا لاضطرار الملايين للبقاء في بيوتهم التزامًا بإجراءات الوقاية.





بيانات حساب مفوضية اللاجئين لجمع التبرعات

وأتاحت مفوضية اللاجئين تبرع عاجل «أون لاين» لدعم جهود المفوضية إزاء أزمة وباء كورونا المستجد وأثاره على اللاجئين، من خلال عدة خطوات، وهي:





الخطوة الأولى: الدخول على موقع مفوضية اللاجئين الرسمي، وتحديد طريقة التبرع الأنسب، سواء التبرع الشهري أو التبرع لمرة واحدة.





الخطوة الثانية: إضافة بعض المعلومات مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بالمتبرع لتأكيد نجاح العملية، ومراسلة المفوضية عبر البريد الإلكتروني [email protected] بعد الانتهاء من عملية التحويل المصرفي، مع ذكر المبلغ الذي تم تحويله.





تفاصيل التبرع لمساعدة الطلاب اللاجئين على الالتحاق بالجامعة

برنامج المنح الدراسية للاجئين التابع للمفوضية يعتمد على فكرة بسيطة، من خلال تقديم الدعم للطلاب الموهوبين والمتحمسين لتحقيق النجاح ومتابعة أحلامهم، ويموّل برنامج المنح الدراسية التكلفة الكاملة للرسوم الدراسية ونفقات الإقامة والمعيشة للاجئين الشباب الموهوبين للوصول إلى الجامعة والتدريب على المهارات الفنية، وتهدف الحملة إلى جمع 23 مليون دولار من الشركات والمؤسسات والأفراد بحلول عام 2023 لتزويد 1800 لاجئ بمنح دراسية لتأمين تعليمهم العالي بالكامل.





وأعلنت المفوضية، قيمة كل تبرع وما يذهب إليه، على النحو التالي:





- التبرع بـ20 دولار يكفي لتغطية الرسوم الدراسية لمدة أسبوع واحد.





- التبرع بـ66 دولار يغطي تكلفة الكتب المدرسية والمواد التعليمية لطالب واحد لفصل دراسي واحد.





- التبرع بـ200 دولار يغطي تكلفة الكتب المدرسية والمواد الدراسية لطالب واحد لمدة عام دراسي كامل.





- التبرع بـ897 دولار يغطي الرسوم الدراسية الجامعية لطالب واحد لمدة عام كامل من الدراسة.





- التبرع بـ1322 دولار يغطي نفقات التعليم الأساسية لطالب واحد لمدة عام دراسي كامل «بما في ذلك السفر والسكن والطعام والكتب».





- التبرع بـ3200 دولار يكفي لتمويل باحث لمدة عام كامل من الدراسة.



