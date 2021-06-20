«أنبياء الجنوب».. ديوان جديد للشاعر هاني مهران في معرض الكتاب





صدر للشاعر الشاب والمؤلف المسرحي هاني مهران، ديوان شعر جديد بالعامية المصرية، اختار له عنوان «أنبياء الجنوب»، والمقرر طرحه في جناح A22 ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 52.

وتنطلق فعاليات معرض الكتاب خلال الفترة من 30 يونيو وحتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

ويتضمن الديوان الصادر عن دار فهرس للنشر، قصائد قصيرة لها دلالات كبيرة، إذ يقول الشاعر في مقدمة الكتاب: «قبل خلق آدم كان فيه أرض تشبه أرضنا في الشكل الخارجي.. كانت 7 جزر من ياقوت، وماكنش فيها من الخلق إلا سبع شعراء.. وقتها ماكنش فيه أنواع زي جنسنا البشري.. كان كل شاعر عبارة عن نبات بيخرج من قلب الياقوت.. وحياتهم كانت للأبد أو تقدر تقول دا وصف علشان العقول تفهمه لكن الواقع ما كانش فيه زمن».

الشاعر يضيف في مقدمته ديوانه الذي قدّمه في 112 صفحة: «فكرة تعمير المكان ما كانتش مطروحة أو هدف.. كان سبب خلق السبع شعراء هو اصطياد الخيال لعالم مختلف يتجسد على أرضنا إحنا».

يستطرد «مهران» خلال المقدمة: «ولأن تفاصيل العالم الجديد كانت مختلفة، وكل شاعر رصدها بشكل مختلف، اختلفوا فيما بينهم وحاربوا بعض. ربنا أرسل لهم رسول ناقد للصلح بينهم ما حدش اتّبعه.. الرسول الناقد أكل كل نبات الوحي وحوّل خياله لواقع، فسلط عليم الجراد والدم والطوفان والرياح وأطبق عليهم جبال الوادي وبعت لهم نار تحرقهم. رمادهم اتحول لطين».

تذكر المقدمة أيضا أن «كان فيه شاعر منهم قبل ما روحه تتحرق كان مخبي جزء من الوحي في ضلوعه، فكان دا سبب إن الوحي امتزج بالطين.. ربنا أراد إنه يخلق خيالهم ومجازهم في هيئة الأرض بتاعتنا، ويبقى رمادهم/الطين نواه ليها».

وتختتم المقدمة: «الأسطورة بتقول إن وقت طوفان نوح ظهرت خيالات للشعراء السبعة، وإنهم اتخذوا جانب من الأرض واستنوا البشر يعمّروا الأماكن ويندمجوا في الحياة وبقوا يتجسدوا في كل حكاياتهم اللي تخيلوها قبل خلق الأرض. ودي صور من خيالهم اللي اتجسد ورسم طريق لبشر أصلهم أنبياء من أرض الياقوت والوحي والخيال»

و«أنبياء الجنوب» هو الديوان الثالث لـ«مهران»، إذ صدر له ديوان «في الجامعة» (شعر عامية) في عام 2008، وديوان «بحب الحكومة» في عام 2011، وأيضا كتاب نصوص مسرحية مونودراما بعنوان «المنطقة 23» عام 2020.

وهاني مهران تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 2007، وهو أحد مديري لقاء الأدباء بساقية عبد المنعم الصاوي، كما مثّل مصر في اليوم العالمي للشعر تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة عام 2015، وحصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعر العامية بمسابقة وزارة الشباب لعام 2009، كما عمِل بالتحكيم في مسابقات الشعر المختلفة التابعة لوزارة الشباب والرياضة (طلائع) من عام 2018.

وفي ديوانه الجديد «أنبياء الجنوب» يعمل هاني مهران على ترديد أبيات شعرية متنوعة ومختلفة ومنها:

أسطورة النبي المغني

في الصباح الحر في القرية العتيقة

عـ الحدود الفاصلة بين حلم مات

ومصير كبار القرية من فعل الخطيئة

قبل ما يشق الطريق الريق بعُمال المزارع

أو عيال حالمين بتصطاد الدفا من شمس طفلة

وقت ما الريح ينفرد كالعادة بأوراق الشجر

ويلفوا رقص الدروشة في حفلة مديح.