تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لخطوط الصرف الصحي بشبين القناطر

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خطوط الصرف الصحي بمنطقة الشهيد إمام الوكيل بمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.



يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمناطق التي تعاني من سوء بعض الخدمات في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة.



وصرح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أنه جاري تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لمنطقة الشهيد إمام الوكيل بشبين القناطر بإجمالي أطوال شبكات 420 متر قطر 14 بوصة، وتنفيذ 10 مطابق صرف صحي بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 10 مليون و600 ألف جنيه.



وأشار المهندس مصطفى مجاهد، في بيان له اليوم، أن مبادرة السيد رئيس الجمهورية حياة كريمة تهدف إلى الارتقاء بالقرى ورفع المعاناة عن المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.