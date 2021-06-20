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ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
إسلام أمين
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حصلت بوابة "الفجر" علي صور وأسماء أوائل الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة، فور اعتماد اللواء هشام أمنه بنسبة نجاح ٧٠.٩% حيث بلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين ١٠٣٨٠٣ طالب وطالبة، في امتحان شهادة اتمام مرحلة التعليم الأساسي الإعدادية العامة للعام الدراسى 2020 - 2021.

والطلاب الأوائل هم كلا من:

الطالبة سلمي خميس علي يوسف النافع من إدارة كوم حماده مدرسة صلاح سالم الاعدادية بنات بمجموع ٢٨٠.

المركز الثانى الطالب مهند مصطفي محمد الدقاق من إدارة وادي النطرون مدرسة الشهيد رياض محمد عبد القوي سعد بمجموع ٢٧٩،٥.

المركز الثالث الطالب مازن السادات حسني سيف اليزل من إدارة شبراخيت مدرسة شبراخيت الاعدادية بنين بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الرابع الطالب عبد الرحمن وائل محمد علي محمد من إدارة الرحمانية مدرسة ابراهيم الصيحي الاعدادية بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الخامس الطالبة أسماء عبد النبي عبد الوكيل جاد الله من إدارة الدلنجات مدرسة الدلنجات الاعدادية القديمة بنات بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز السادس الطالبة بسملة جمال سالم خميس من إدارة أبو المطامير مدرسة أبو المطامير الاعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز السابع الطالبة إيمان السيد رشاد السيد علي من إدارة مركز دمنهور مدرسة عمر نعيم الاعدادية بنات بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز الثامن الطالب عبد الله السيد عبد الله السيد من إدارة ايتاي البارود مدرسة الشهيد عبد الباعث حامد يعقوب بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز التاسع الطالبة نورهان عبد الرحمن حنفيش محمد من إدارة حوش عيسى مدرسة عمارة الاعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥.

المركز العاشر الطالبة شهد شريف قطب احمد مصطفي من إدارة التحرير مدرسة الرواد الاعدادية المشتركة بمجموع ٢٧٩.٥.

كما اعتمد محافظ البحيرة نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٨٥% حيث بلغ إجمالى عدد المتقدمين ٧١٨٣ طالبًا وطالبة، وكذا الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، والشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٨١%.

جدير بالذكر ان اجمالى اعداد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الاعدادية في محافظة البحيرة بلغ ١٠٣ الف و٨٠٣ طالب وطالبة يؤدون الامتحانات فى ٦٠٦ لجنة بالإدارات التعليمية الثمانى عشر، كما يبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الاعدادية المهنية ٥٦٨٥ طالب وطالبة داخل ٣٦ لجنة، ومن ذوى الاحتياجات الخاصة ٣٩ طالب وطالبة داخل ٥ لجنة.
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)
ننشر صور وأسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالبحيرة (صور)

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مصر اوائل الشهادة الاعدادية الشهادة الاعدادية البحيرة

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