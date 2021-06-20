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لتطهير محطة العلالمة.. قطع المياه عن 3 مناطق سكنية وخدمية ببني سويف

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تقرر قطع المياه عن 3 مناطق سكنية وخدمية بمركز بني سويف شرق النيل، هي: «العلالمة، وقطاع الأمن المركزي، والمستشفى العسكري».

قطع المياه

وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أنه تقرر قطع المياه لقيام الشركة بأعمال تطهير وتعقيم للمرشحات بمحطة مياه العلالمة، وذلك لمدة 8 ساعات بداية من الساعة 12 ظهر غدًا الإثنين 21 يونية الجاري.

سيارات مياه

وتتقدم شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بإعتذارها عن قطع الخدمة لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة بهذا المرفق الحيوي، فانها تناشد المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عن الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضي على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى بهذا الخصوص.

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