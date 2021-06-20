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هزة أرضية قوية تضرب المكسيك

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:31 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، اليوم الأحد، بأن هزة أرضية بقوة 5.4 درجة على مقياس ريختر ضربت منطقة ريزو دى أورو المكسيكية.

 

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن مركز الهزة الأرضية كان على عمق 10 كيلومترات، مضيفة أنها وقعت عند التقاء خط عرض 16.020 درجة شمالا وخط طول 217.4 درجة غربا.

 

وحتى الآن لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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هزه ارضية زلزال المكسيك

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