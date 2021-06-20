انطلاق الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة غدًا

تنطلق الامتحانات التجريبية الاخيرة لطلاب الثانوية العامة غدا الاثنين ورد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني علي استفسار اولياء الامور والطلاب بشأن الحضور في اليوم الاول من الامتحان التجريبي الثالث ثم الحضور في الامتحانات المتبقية من المنزل.



وقال الوزير: الجدول المعلن يتطلب حضور الطالب يوم واحد والباقي في البيت وهذا لتقليل الحضور بسبب كورونا.



وأضاف أن ذلك بالاضافة الي عدم ضرورة الطباعة المكلفة لباقي الامتحانات.





وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة البيانات الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية العامة (رقم الجلوس- اللجنة التي سيؤدي بها الامتحان)، اليوم، عبر جهاز التابلت الخاص بكل طالب، من خلال تطبيق "تنويهات"، وذلك في إطار استعدادات الوزارة لامتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العام للعام الدراسي الحالي 2020-2021.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إتاحة جميع البيانات للطلاب أيضًا عبر الموقع الإلكتروني للوزارة ابتداءً من يوم الجمعة.



وأكدت الوزارة أن الامتحان التجريبي لطلاب الثانوية العامة والذي سيعقد وفقًا للجدول المعلن بدء من يوم الاثنين، والذي يُعد محاكاة كاملة للامتحان النهائي.