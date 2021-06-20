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اندلاع حريق داخل مطعم في المنيا

الأحد 20/يونيو/2021 - 12:35 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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الشهيرة داخل مدينة أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، اليوم الأحد، وانتقلت قوات الحماية المدنية لإخماد الحريق.

وتلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوقرقاص، بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، باندلاع حريق داخل أحد المطاعم.

انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، في محاولة لاخماده وعدم امتداده إلى المنازل المجاورة.

وقال محمود أدهم، أحد شهود العيان، إن الحريق سببه إنفجار اسطوانة بوتاجاز، وإن سكان الشارع سمعوا دوي انفجار ثم بعد ذلك اندلاع الحريق.

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