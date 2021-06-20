محافظ الإسكندرية: 75 أتوبيسا تعمل بالكهرباء في الأحياء



وأكد المحافظ، خلال تصريحات صحفية له، أن هناك ٦٠ أتوبيسا تعمل بالغاز الطبيعى على ١٠ مسارات تخدم مناطق (الموقف الجديد_ و١٥ مايو _ ومحطة مصر_ والمنتزه وسكينة والعوايد والبيطاش، والهانوفيل)، كما أن هناك ١٥ أتوبيسا تعمل بالكهرباء تعمل في ٣ مسارات؛ المسار الأول هو (الأنفوشى طريق الكورنيششارع ٤٥_ المعمورة الشاطئ)، والثاني يخدم (رأس التين طريق الكورنيش - الملاحة - مستشفى الصدر)، والمسار الثالث (بشاير الخير _طريق المحمودية العوايد).



وأشار الشريف إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، حيث وجه الشريف، المهندس محمد ذكريا رئيس هيئة العامة لنقل الركاب بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في وسائل المواصلات العامة من اتوبيسات وخطوط الترام والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية بتيسير الاتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها، في إطار توجه الدولة لتفعيل استخدام الوقود الآمن للحفاظ على البيئة.