الذهب يفقد 45 جنيها في أسبوع.. والأسعار العالمية تتراجع 3%

شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعا بلغ 45 جنيها للجرام خلال تداولات الأسبوع المنتهى، وذلك عى خلفية تراجع أسعار الذهب العالمية بأكثر من 3% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي لتخسر الأونصة أكثر من 100 دولار في تداولات الأسبوع.





وتراجع عيار 21 من 810 جنيهات إلي مستويات 765 جنيها في ختام تعاملات الأسبوع ، و سجل جرام الذهب من عيار 21 سعر 765 جنيها، في حين سجل عيار 18 سعر 655.75 جنيه، وبلغ الذهب عيار 24 سعر 874.25 جنيه، والجنيه الذهب بـ6120 جنيها وأونصة الذهب بـ 1764 دولارا.





يأتي ذلك الانخفاض بسبب انهيار أسعار الذهب في البورصات العالمية والتداولات الفورية بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نيته لرفع سعر الفائدة بحلول 2023.