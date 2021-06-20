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تحرير 6471 مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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واصلت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.


وأسفرت جهودها خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط (6471) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (2366) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (180) مخالفة السير بدون تراخيص، (9) مخالفات دراجات نارية، (15) مخالفة موقف عشوائي، (31) مخالفة لشروط التراخيص.

تنفيذًا لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

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