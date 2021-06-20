محافظ الإسكندرية: 75 أتوبيس تعمل بالغاز والكهرباء تسير في الإسكندرية



وأشار الشريف إلى أن تطوير منظومة النقل الجماعي ستبقى من أولويات أجهزة المحافظة لتوفير وسائل نقل جماعي آمنة ومريحة وصديقة للبيئة، حيث وجه الشريف، المهندس محمد ذكريا رئيس هيئة العامة لنقل الركاب بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في وسائل المواصلات العامة من اتوبيسات وخطوط الترام والاستمرار في أعمال التطهير والتعقيم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



وجه اللواء محمد الشريف محافظة الإسكندرية بتيسير الأتوبيسات الصديقة للبيئة التي تعمل بالكهرباء والغاز في الخطوط والمسارات التي تخدم قطاع عريض من الجماهير، كونها تعمل بالوقود الآمن وتحافظ على البيئة، وتظهر الإسكندرية بالمظهر الذي يليق بها كعروس للبحر الأبيض المتوسط وعاصمة مصر الثانية أمام أهلها وزوارها.وأكد المحافظ أن هناك ٦٠ أتوبيس تعمل بالغاز الطبيعى على ١٠ مسارات تخدم مناطق ( الموقف الجديد_ و١٥ مايو _ ومحطة مصر_ والمنتزه وسكينة والعوايد والبيطاش، والهانوفيل)، كما أن هناك ١٥ أتوبيس تعمل بالكهرباء تعمل في ٣ مسارات؛ المسار الأول هو (الأنفوشى طريق الكورنيششارع ٤٥_ المعمورة الشاطئ)، والثاني يخدم (رأس التين طريق الكورنيش - الملاحة - مستشفي الصدر)، والمسار الثالث (بشاير الخير _طريق المحمودية العوايد).