Advertisements

بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي.. تميم يونس:" ياريت محدش يتاجر بمحنتي"

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:09 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements

رد الفنان تميم يونس على كل من استغل محنته، بعدما كشفت طليقته عن معاناتها من الاغتصاب الزوجي الذي تعرضت له على يده، والذي دفع البعض للتحدث في تلك القضية، وتناولها من وجهة نظرهم، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر تميم يونس مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"في ناس بتستغل المحنة اللي أنا فيها لصالحهم وبيقولوا إن مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي، لا في حاجة اسمها اغتصاب زوجي وفي الدين الإسلامي في حاجة اسمها واهجروهن مبيتقالش فيه اغتصبون، وأنا مش موافق على الكلام ده وده موقفي من الموضوع ويا ريت محدش يتاجر بالمحنة اللي أنا فيها".

وكانت طليقة المخرج تميم يونس نشرت أمس، مقطع فيديو قالت فيه إنه لا يوجد قانون مصري أو قاعدة شرعية تحمي المرأة من الاغتصاب الزوجي، أضافت خلال فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، ولم تستطع مواجهته إلا بعد مرور عام على الواقعة، مشيرة إلى أنه اعتذر لها بعد مواجهته.

أخبار تهمك

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب المنتخب يرفض ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 21 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 15 ساعة

"مش زعلانه منه".. بهذه الكلمات سميرة عبد العزيز تنهي خلافها مع محمد رمضان

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 14 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:37 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة