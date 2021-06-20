بعد اتهامه بالاغتصاب الزوجي.. تميم يونس:" ياريت محدش يتاجر بمحنتي"

دفع البعض للتحدث في تلك القضية، وتناولها من وجهة نظرهم،

وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشر تميم يونس مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"في ناس بتستغل المحنة اللي أنا فيها لصالحهم وبيقولوا إن مفيش حاجة اسمها اغتصاب زوجي، لا في حاجة اسمها اغتصاب زوجي وفي الدين الإسلامي في حاجة اسمها واهجروهن مبيتقالش فيه اغتصبون، وأنا مش موافق على الكلام ده وده موقفي من الموضوع ويا ريت محدش يتاجر بالمحنة اللي أنا فيها".



وكانت طليقة المخرج تميم يونس نشرت أمس، مقطع فيديو قالت فيه إنه لا يوجد قانون مصري أو قاعدة شرعية تحمي المرأة من الاغتصاب الزوجي، أضافت خلال فيديو نشرته عبر حسابها على إنستجرام أنها تعرضت للاغتصاب الزوجي، ولم تستطع مواجهته إلا بعد مرور عام على الواقعة، مشيرة إلى أنه اعتذر لها بعد مواجهته.



رد الفنان تميم يونس على كل من استغل محنته، بعدما كشفت طليقته عن معاناتها من الاغتصاب الزوجي الذي تعرضت له على يده، والذي