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بعد القبض على صاحبه.. التفاصيل الكاملة لواقعة "شبح الإسماعيلية"

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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حالة من الذعر، أصابت المواطنين جراء رصد تمثال غير مألوف بإحدى شوارع الإسماعيلية، والمعروف إعلاميًا بشبح الإسماعيلية، لكن سرعان ما اختفى، ما استدعى قوات الأمن للقبض على صاحبه.

يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن واقعة "شبح الإسماعيلية" والقبض على صاحب التمثال.

ظهور شبح الإسماعيلية
تسيب التمثال الشبح الذي أمام أحد المحال التجارية بمنطقة إبراهيم سلامة، بالقرب من ديوان عام محافظة الإسماعيلية، في رعب المواطنين، الذين أبدوا استياءهم، من ظهوره ووصفوه بالشيطان.

وأضافوا أن التمثال ظهر بشكل مفاجئ دون معرفة من صممه ووضعه في ذلك المكان وهو ما أصاب العديد بالذعر من اهالي مدينة الإسماعيلية.

إبلاغ للمحافظة
وأبلغ بعض المواطنين عن التمثال في حي ثالث الإسماعيلية، للمطالبة بإزالته، حيث تسبب في ذعر للأطفال وسكان المنطقة.

اختفاء التمثال
وبعدها، اختفى التمثال الشبح الذي أثار ضجة كبيرة، بمنطقة إبراهيم سلامة، بالقرب من ديوان عام المحافظة.

القبض على صاحب التمثال
وعلى الفور، ألقت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية، القبض على، عصام سمير، صاحب التمثال، الذي تسبب في ذعر المواطنين.

وأكد مصدر أمني، أن حقيقة الأمر تتمثل في قيام (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية) بإستئجار محل كائن بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف، وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل المُشار إليه كدعاية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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