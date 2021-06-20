محافظ الإسكندرية: غلق ٧ سناتر دروس خصوصية والتحفظ على ٣٠٠٧ حالة إشغال من المقاهي



وأشار إلى أنه تم إغلاق عدد ٧ سناتر تعليمي، وأكثر من ٨٥ محل مخالف، و١٤ مقهى، كما تم التحفظ على عدد ٣٠٠٧ حالة إشغال، بالإضافة إلى تحرير ٣٤٤٢ محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي واشغال طريق ورخص محلات.



وأكد المحافظ أن الإسكندرية ملتزمة بقرارات رئيس مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا.



ولفت إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.



وقد شدد الشريف على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ حملات إزالة إشغالات الطريق على حرم الطريق العام، وذلك لعدم إعاقة حركة المرور والمارة، مؤكدا على الإستمرار في تطبيق حملات الإجراءات الإحترازية مع التشديد على أصحاب المحال والمقاهي بضرورة تواجد أجهزة لقياس درجات الحرارة، وتوفر المطهرات والزام مرتاديها بإرتداء الكمامات مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، كما ناشد المحافظ المواطنين بالإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية حفاظا على سلامتهم.



استعرض اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ما تم تنفيذه خلال حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء خلال الأيام الماضية.