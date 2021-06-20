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الثلاثاء.. إعادة تدوير "السي دي" في بيت السناري

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
دينا حسن- محمد رجب
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تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل للأطفال تحت عنوان "إعادة تدوير السي دي"، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو في تمام الساعة 2 ظهرًا، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة التابع لمكتبة الإسكندرية.
 
تركز الورشة على التعريف بعملية إعادة التدوير من خلال جمع المواد القديمة وتحويلها لمنتجات جديدة، مع التطبيق على أقراص الليزر أو السي دي، فهي تتكون من مواد قابلة لإعادة الاستخدام، كما أنه يمكن إعادة استعمالها في أشكال وصور مختلفة، كصناعة المجسمات والأشكال وأعمال الزينة.
 
تُقدِّم الورشة الأستاذة أسماء عبد العليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما أنها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.

تهدف الورشة إلى تعليم الأطفال كيفية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك الاستفادة من الأشياء القديمة بإعادة تدويرها واستخدامها، مما يقلل بدوره من خطورة النفايات.
 
تأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.

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