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مستشارة السفارة الأمريكية: الشراكة مع شباب مصر أهم أولوياتنا (فيديو)
الأحد 20/يونيو/2021 - 01:19 م
هدى عبدالرازق
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قالت جنيفر راساميمانانا، مستشارة السفارة الأمريكية للعلاقات العامة، إنهم يؤمنوا بأن الشراكة مع شباب مصر تعد أهم أولوياتهم، وهناك الكثير من البرامج في السفارة الأمريكية تسهم في تشجيع الشباب الأمريكي على المجىء إلى مصر، وكذلك تشجيع المصريين على الذهاب للولايات المتحدة للتدريب والدراسة.
وأشارت "جنيفر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الشباب المصري لديهم أفكار رائعة، والعالم تفتح لهم، مضيفة أنهم يريدون الاستثمار في الجيل القادم من القادة المصريين، حيث أنهم قادة المستقبل ونجاحهم من نجاح مصر.
وأضافت أنها تتمنى أن يأتي أحد الرياضيين الأمريكان المعروفين إلى مصر في الصيف، معلقة: "لا أود أن أقول اسمه الآن.. لأننا لسنا واثقين 100% من مجيئه"، لافتة إلى أن برنامج "NATION BUILDERS" يعد مساهمة مهمة في بناء شبكة من القادة الشباب المصريين.
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