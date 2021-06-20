مستشارة السفارة الأمريكية: الشراكة مع شباب مصر أهم أولوياتنا (فيديو)

قالت جنيفر راساميمانانا، مستشارة السفارة الأمريكية للعلاقات العامة، إنهم يؤمنوا بأن الشراكة مع شباب مصر تعد أهم أولوياتهم، وهناك الكثير من البرامج في السفارة الأمريكية تسهم في تشجيع الشباب الأمريكي على المجىء إلى مصر، وكذلك تشجيع المصريين على الذهاب للولايات المتحدة للتدريب والدراسة.





وأشارت "جنيفر"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أن الشباب المصري لديهم أفكار رائعة، والعالم تفتح لهم، مضيفة أنهم يريدون الاستثمار في الجيل القادم من القادة المصريين، حيث أنهم قادة المستقبل ونجاحهم من نجاح مصر.



