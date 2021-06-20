الحكومة تكشف حقيقة تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات

كشف المركز الإعلامى التابع لمجلس الوزراء، اليوم، حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُوضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقًا لما هو متبع خلال السنوات السابقة، على أن يكون التنسيق إلكترونيًا، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للتنسيق عبر الرابط التالي: "tansik.egypt.gov.eg" باعتباره المنوط بتسجيل الرغبات، وكذلك تسجيل مواعيد وأماكن اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات.



وفي سياق متصل، تتمثل خطوات تسجيل إجراء اختبارات القدرات الخاصة بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، في الآتي ( يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg، ثم الدخول إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات على الموقع، ليقوم الطالب ببدء عملية التسجيل لأداء اختبارات القدرات، وذلك باستخدام الرقم القومي ورقم الجلوس الخاص بالطالب.



ويظهر للطالب بياناته الشخصية، والتي تتضمن (رقم الجلوس - اسم الطالب - الرقم القومي - المحافظة - الإدارة التعليمية التابع لها الطالب - المدرسة - الشعبة التي درسها الطالب "علمية - هندسية - أدبية")، وعلى الطالب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني، ومن ثم يظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة له، وأسماء الكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة، ليقوم باختيار نوع القدرات، والمواعيد.



وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية، ويقوم الطالب عقب الانتهاء من عملية التسجيل بطباعة إيصال يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها والمواعيد وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

