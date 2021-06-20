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طلق ناري في الرأس.. مقتل "عطار" بسبب الثأر في الزيتون

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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أمرت نيابة الزيتون اليوم الأحد، حبس متهم بقتل شاب بطلق ناري بالرأس بسبب الثأر، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة في وقت سابق أمرت بانتداب الطب الشرعى لتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا بوجود متوفي داخل محل بالزيتون وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وتبين مقتل صاحب محل عطارة داخل محله بطلق ناري، ورجحت التحريات وجود خصومة ثأرية مع المتهم، الذي أطلق النار عليه وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة للتحقيق

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