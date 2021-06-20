محافظ كفرالشيخ يتفقد المرحلة الثانية من الحملة المجانية "من حقك تنظيمي"

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعمال المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة " من حقك تنظمي " بالمركز الطبي بمدينة كفر الشيخ، بحضور الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.



وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية تنفيذ برامج للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة ونشر المعلومات الطبية الصحيحة وتقوية السلوكيات الانجابية وتغيير السلوكيات السلبية وزيادة الوعي لدى المواطنين بخدمات تنظيم الأسرة ومدى دوره الإيجابي على الأسرة والمجتمع فضلًا عن دعم ومساندة السيدات مستخدمات وسائل تنظيم الأسرة وذلك عن طريق عقد ندوات تثقيفية وإعلامية وتنظيم الندوات وزيارات منزلية من منزل إلى آخر بمعرفة الرائدات الريفيات وأطباء متخصصين وبالتعاون مع الجهات الشريكة.



قالت الدكتورة سوسن سلام،وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ،إن مبادرة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية" المرحلة الثانية "، تحت رعاية وزيرة الصحة والمحافظ تخدم أهالي المحافظة، مضيفة أن حملة تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تقدم خدمات مجانية للتوعية والخدمات المكثفة وخاصة السيدات حديثي الولادة.



وأضافت سلام، أن حملة تنظيم الأسرة تقوم بمرحلة التوعية ثم الكشف الطبي ومن بعدها يتم تحديد الوسيلة وكل ذلك يقدم بالمجان في إطار الحملة إلى جانب الاستشارات الطبية في حالة وجود مضاعفات، ويتم فحص السيدة كشف عام وطبى كامل، ويتم تحديد الوسيلة حسب تاريخها المرضى وبناءً عليه تستلم كارت نؤكد من خلاله أن الوسيلة مجانية، لافتة إلى أن هذه الحملة تعالج الأمراض المزمنة أو أي أمراض أخرى.



وقالت سلام، يتم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة من خلال مجموعة من الأخصائيين المدربين في تنظيم الأسرة وأخصائيين النساء والتوليد، لإجراء الكشف الطبي وصرف وسائل تنظيم الأسرة بالمجان، وذلك من خلال الوحدات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضرية والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وذلك ضمن مشروع برنامج خدمات الصحة الإنجابية المتكاملة.