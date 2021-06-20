موسيماني يكشف كواليس رسالته للاعبي الأهلي

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته وتقديره لمجهود اللاعبين وأدائهم في مباراة ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي أمس، والتي حسمها فريقه لصالحه أمس، بهدف مقابل لاشيء، مشيرا إلى أن تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أننا لم نصعد بعد إلى المباراة النهائية.





وقال المدير الفني للأهلي: «أهم ما تحدثنا فيه مع اللاعبين بعد المباراة أن الصعود لم يحسم، والمباراة لم تنته مع الترجي بعد.. وكل اللاعبين أدوا بشكل رجولي، واستطاعوا التأقلم مع المتغير الخططي وتقسيم المباراة، ولذلك نجحنا في الخروج بنتيجة إيجابية في تونس».





وأضاف بيتسو موسيماني: «تاريخ مواجهات الأهلي والترجي يؤكد أن الفوز بهدف نظيف في المباراة الأولي أيا كان ملعبها لا يعني التأهل للفائز، والحسم سيكون في القاهرة، وهذا ما أكد عليه الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، في حديثه للاعبين بعد المباراة أثناء تهنئتهم بالفوز على الترجي».





وأكمل: «سنظل نحترم الترجي ومدربه؛ لأنه فريق ومنافس كبير لنا داخل القارة.. وأنا لا أبحث الآن سوى عن التأهل، ولا أفكر في أي أمجاد شخصية، بل في مصلحة الفريق واسم الأهلي، وعلامته وقيمته وسط القارة التي يجب أن نحافظ عليها من خلال السعي الدائم لتحقيق المزيد من البطولات».





واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته، مؤكدا أن الأهلي يستعد بقوة للشوط الثاني أمام الترجي بالقاهرة، في الدور نصف النهائي لدوري الأبطال يوم 26 يونيو الجاري، متمنيا حضور جمهور النادي لمباراة العودة، خاصة أنه متشوق لرويتهم خلف الفريق.



