موعد انتظام متولي في تدريبات الأهلي

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن محمود متولي، مدافع الفريق ينتظم في مران الأهلي الجماعي، بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين لمدة ٤٨ ساعة.





وقال أبو عبلة إن محمود متولي تعافى من إصابته بشد خفيف في العضلة الخلفية، وأنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي خلال الأيام الماضية، ومن ثم بات جاهزا للمشاركة في مران الأهلي الجماعي.





يذكر أن لاعبي الأهلي حصلوا على راحة سلبية من التدريبات الجماعية لمدة ٤٨ ساعة؛ وذلك لتخفيف الحمل التدريبي، ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس، عقب خوض مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي، التي أقيمت امس السبت في تونس.





ويستأنف الأهلي تدريباته على ملعب التتش بعد غد الثلاثاء، في إطار الاستعدادات الخاصة بمباراة العودة أمام الترجي التونسي، في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها السبت المقبل على ملعب الأهلي we والسلام.



