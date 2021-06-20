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قطر تحتل المرتبة الـ17 في كتاب التنافسية العالمي لعام 2021

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:33 م
بوابة الفجر
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 حققت دولة قطر المرتبة الـ17 وذلك وفقاً لكتاب التنافسية العالمي لعام 2021 الذي يصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية سنوياً في سويسرا وذلك من بين 64 دولة معظمها من الدول المتقدمة.

وحسب بيان جهاز التخطيط والإحصاء أمس السبت، يعتمد تقييم القدرة التنافسية على مجموعة من البيانات والمؤشرات التي يتم توفيرها على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

وقد شملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير كلاً من محور الأداء الاقتصادي المرتبة الـ11، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الـ6، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الـ15، فيما حافظت على المرتبة الـ40 في محور البنية التحتية.

وقد تأثر الترتيب إيجابياً في المحاور المختلفة نتيجة عدد من العوامل منها تدني معدل البطالة (المرتبة الأولى)، تضخم أسعار المستهلك (المرتبة الأولى)، وارتفاع النسبة المؤوية لكل من فائض / عجز الموازنة الحكومية (المرتبة الأولى) والتكوين الرأسمالي الثابت من الناتج المحلي الإجمالي (المرتبة الثانية)، سياسة البنك المركزي (المرتبة الثانية)، الشفافية (المرتبة الثالثة)، ريادة الأعمال (المرتبة الثالثة).

وأثرت عوامل أخرى سلباً على الترتيب في بعض المحاور منها إجراءات بدء التشغيل (المرتبة 54)، تركيز الصادرات حسب المنتج (المرتبة 63)، والطاقات المتجددة (المرتبة 64).


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