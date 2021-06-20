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القطار دهسهما.. مصرع سيدتين على شريط السكة الحديد بالعياط

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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لقيت سيدتان مصرعهما دهسا أسفل عجلات القطار بمركز العياط جنوب محافظة الجيزة، اليوم الأحد، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.


تلقى العميد محمد عطوية مأمور مركز شرطة العياط إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث بقرية جرزا، نطاق المركز.


وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وبالفحص والمعاينة وسماع أقوال شهود عيان تبين مصرع سيدتين أسفل عجلات قطار أثناء عبورهما قضبان السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتصريح بالدفن.

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