تشيلسي يطلب راموس

كشفت تقارير صحفية أن نادى تشيلسى الانجليزى دخل سباق التعاقد مع الإسبانى سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد السابق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





ووفقاً لما ذكره موقع "le10sport" الفرنسى، أن مسؤولي الفريق اللندني تواصلوا بالفعل مع ممثلي راموس، لمعرفة الطلبات المادية للمدافع الإسباني.





وأوضح أن الألماني توماس توخل، المدير الفني للبلوز، طالب بضم راموس، في ظل الاقتناع بالقدرات الفنية التي يتمتع بها اللاعب.





ويعد باريس سان جيرمان على رأس الأندية المهتمة بضم اللاعب، بعد انسحاب ميلان الإيطالى من الصفقة بسبب الشروط المادية للاعب.





وكان راموس قد رفض التجديد لنادى ريال مدريد بعد انتهاء عقده مع الملكى، لتنتهى رحلته مع الفريق الذى قضى بين جدرانه أكثر من 15 عاما.



