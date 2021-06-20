"العربية وقعت في النيل".. محاولات لانتشال جثة غريق الصف

يكثف قوات الإنقاذ النهري بالجيزة جهودهم لانتشال جثة شخص لقي مصرعه غرقا بنهر النيل بمركز الصف، جنوب المحافظة.



تلقى مدير قطاع جنوب الجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بمنطقة المعدية بدائرة مركز الصف.





وتبين بالفحص المبدئي سقوط سيارة نقل من معدية (الصف - المتانيا) ما أسفر عن غرق قائدها ويدعى "م.أ." مقيم قرية الديسمى.



وأخطرت غرفة النجدة مسؤول عمليات الحماية المدنية للدفع برجال الإنقاذ النهري تحت إشراف الرائد محمد عبد الله مدير قطاع الجنوب.