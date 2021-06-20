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التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تنسي شحن للتابلت قبل امتحان غدًا

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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‏‎قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تنبيه لجميع طلاب الثانويةالعامة وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.


وقالت الوزارة:" يُعقد غدًا الامتحان التجريبي الثالث والذي يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يوما واحدا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت ثم يستكمل الطالب باقي الامتحانات من المنزل".


‏‎وقالت الوزارة:" ولا تنس شحن وتحديث جهاز التابلت الخاص بك".

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