Advertisements
التعليم لطلاب الثانوية العامة: لا تنسي شحن للتابلت قبل امتحان غدًا
الأحد 20/يونيو/2021 - 01:42 م
ريما خليفة
Advertisements
قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعمل تنبيه لجميع طلاب الثانويةالعامة وذلك عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.
وقالت الوزارة:" يُعقد غدًا الامتحان التجريبي الثالث والذي يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يوما واحدا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت ثم يستكمل الطالب باقي الامتحانات من المنزل".
وقالت الوزارة:" ولا تنس شحن وتحديث جهاز التابلت الخاص بك".
وقالت الوزارة:" يُعقد غدًا الامتحان التجريبي الثالث والذي يتطلب نزول الطلاب إلى اللجان يوما واحدا للتعرف على اللجنة واختبار استخدام البابل شيت ثم يستكمل الطالب باقي الامتحانات من المنزل".
وقالت الوزارة:" ولا تنس شحن وتحديث جهاز التابلت الخاص بك".
Advertisements