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روبوت داخل العمليات الجراحية.. مستشفى عين شمس تكشف التفاصيل (فيديو)

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:43 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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كشف الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، تفاصيل استخدام "الروبوت" داخل العمليات الجامعية في مستشفيات جامعة عين شمس، موضحا أنه تم الانتهاء من الخطوات التحضيرية.

وأشار "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه جاري تدريب الأطقم الطبية على استخدام "الروبوت" في الجراحات، مؤكدا أن كل مستشفيات الجامعة مجهزة لاستقبال الجهاز، حيث جاري شحنه الآن إلى مصر.

وأوضح أنه سيتم البدء في التجربة باستخدام روبوت واحد، ويستطيع القيام بأكثر من نوع من أنواع العمليات الجراحية لها علاقة بالكبد، والقنوات المرارية، والمسالك البولية، والنساء، منوها بأن الروبوت لن يكون بديلا عن الجراح، وإنما مساعد للطبيب يقوم ببعض الخطوات يصعب على الطبيب القيام بها.

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