روبوت داخل العمليات الجراحية.. مستشفى عين شمس تكشف التفاصيل (فيديو)

كشف الدكتور هشام أنور، نائب مدير مستشفى عين شمس التخصصي، تفاصيل استخدام "الروبوت" داخل العمليات الجامعية في مستشفيات جامعة عين شمس، موضحا أنه تم الانتهاء من الخطوات التحضيرية.





وأشار "أنور"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الأحد، إلى أنه جاري تدريب الأطقم الطبية على استخدام "الروبوت" في الجراحات، مؤكدا أن كل مستشفيات الجامعة مجهزة لاستقبال الجهاز، حيث جاري شحنه الآن إلى مصر.



