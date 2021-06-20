Advertisements

ارتفاع حيازة المستثمرين من السندات الصينية إلى 23.7 مليار دولار

الأحد 20/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
Advertisements
بلغ صافي الزيادة في حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الصينية 23.7 مليار دولار في (مايو)، وفقا لما كشفته بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وأظهرت البيانات أن الصين واصلت تسجيل تدفقات منتظمة للرساميل عبر الحدود، حيث يتوقع أن تظل سوق النقد الأجنبية في البلاد مستقرة بشكل عام.

وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، أمس إن تحرك سعر صرف اليوان في الاتجاهين سيصبح وضعا طبيعيا.

وكان البنك المركزي الصيني، قد أكد أخيرا أنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية من 5 إلى 7 في المائة بدءا من منتصف الشهر الجاري.

وأوضح بنك الشعب في بيان نشر على موقعه الإلكتروني مطلع الشهر، إن هذا التحرك يهدف لتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية.

وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك، ووفق أحدث بيانات متاحة، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين نحو تريليون دولار.

والمرة السابقة، التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007 عندما رفعها من 3 في المائة.

الى ذلك، شهدت البنوك التجارية في الصين فائضا صافيا لتسويات النقد الأجنبي بلغ 146.8 مليار يوان (نحو 22.81 مليار دولار) خلال شهر (مايو) الماضي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس، إن بيانات الهيئة أظهرت أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت 1.24 تريليون يوان، بينما بلغت مبيعاتها 1.1 تريليون يوان.

وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجلت البنوك التجارية فائضا صافيا من تسويات النقد الأجنبي بقيمة 734.7 مليار يوان، وفقا لـ"الألمانية". وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي في البلاد كان مستقرا بشكل عام في (مايو)، وأرجع تحقيق فائض في تسويات النقد الأجنبي إلى الفائض التجاري نتيجة مواصلة تجارة الصين الخارجية توسعها.

على صعيد آخر، بات لدى الصين 5.8 مليون وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، وذلك حتى نهاية (مايو) الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف الإجمالي العالمي، حسبما ذكر منتدى السيارات الصيني لعام 2021 المنعقد حاليا في شانغهاي.

وعلى هامش المنتدى، أوضحت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات البلاد من مركبات الطاقة الجديدة بلغت 950 ألف وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، وهو ما يعادل 2.2 ضعف المبيعات خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وأضافت الجمعية أن معدل انتشار سوق مركبات الطاقة الجديدة بلغ 8.7 في المائة، ليحافظ على زخم نمو قوي.
وحتى (أبريل) الماضي، تم بناء ما إجماليه 65 ألف محطة شحن و644 محطة لمبادلة الطاقة، و1.87 مليون ركيزة شحن في أنحاء البلاد، لتغطي 176 مدينة وأكثر من 50 ألف كيلو متر من الطرق العامة.

وأشارت توقعات من قبل الجمعية المذكورة أن معدل نمو إنتاج المركبات الكهربائية ومبيعاتها خلال الأعوام الخمسة القادمة سيظل فوق مستوى 40 في المائة.

أخبار تهمك

"فضحني لما رفضت".. أول تحرك برلماني ضد محمد رمضان بسبب فنانة مشهورة

منذ يوم

عاجل.. أزمة مبكرة في مباراة الأهلي والترجي

منذ حوالي 21 ساعة

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب المنتخب يرفض ضم نجم الزمالك

منذ ساعتين

أول تعليق من محمد رمضان بعد أزمته مع الفنانة سميرة عبد العزيز

منذ حوالي 14 ساعة

"مش زعلانه منه".. بهذه الكلمات سميرة عبد العزيز تنهي خلافها مع محمد رمضان

منذ ساعة و 16 دقيقة

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من "مصر للطيران" على قرار إثيوبيا بوقف التأشيرات الإلكترونية

منذ يومين

تحرك عاجل من حي الإسماعيلية للتخلص من التمثال المرعب (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

النادي الأهلي يتطلع لحسم صفقة القرن في ظل وجود اللاعب بالقاهرة

منذ حوالي 6 ساعات

رضا عبد العال يكشف عن رأيه فى فوز الأهلي على الترجي واللاعب الأفضل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تحصيل رسوم مقابل تقديم خدمات تلقي لقاح كورونا بالمنازل

منذ يوم

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

منذ ساعة و 28 دقيقة

رضا عبد العال يوجه رسالة نارية إلى لاعبي الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:37 م

قرار جديد من رئيس السيسي بشأن شروط شغل الوظائف

عمرو أديب يفجر مفاجأة مدوية بالفيديو عن خيرت الشاطر

10:05 ص

قرار عاجل من الأهلي بعد الفوز على الترجي

11:11 ص

بالأسماء.. موسيماني يقرر الإطاحة بثلاثي الأهلي

11:26 م

بديل ساسي يوافق على الانضمام للزمالك مقابل 1.5 مليون دولار

10:36 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة