ارتفاع حيازة المستثمرين من السندات الصينية إلى 23.7 مليار دولار

بلغ صافي الزيادة في حيازة المستثمرين الأجانب من الأسهم والسندات الصينية 23.7 مليار دولار في (مايو)، وفقا لما كشفته بيانات الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.





وأظهرت البيانات أن الصين واصلت تسجيل تدفقات منتظمة للرساميل عبر الحدود، حيث يتوقع أن تظل سوق النقد الأجنبية في البلاد مستقرة بشكل عام.





وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، أمس إن تحرك سعر صرف اليوان في الاتجاهين سيصبح وضعا طبيعيا.





وكان البنك المركزي الصيني، قد أكد أخيرا أنه رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية لدى المؤسسات المالية من 5 إلى 7 في المائة بدءا من منتصف الشهر الجاري.





وأوضح بنك الشعب في بيان نشر على موقعه الإلكتروني مطلع الشهر، إن هذا التحرك يهدف لتعزيز إدارة سيولة الصرف الأجنبي لدى المؤسسات المالية.





وستجعل تلك الزيادة في الاحتياطي الإلزامي الاحتفاظ بالدولارات والعملات الأجنبية الأخرى أكثر تكلفة للبنوك، ووفق أحدث بيانات متاحة، بلغت الودائع بالعملات الأجنبية لدى بنوك الصين نحو تريليون دولار.





والمرة السابقة، التي زاد فيها بنك الشعب الصيني الاحتياطي الإلزامي كانت في 2007 عندما رفعها من 3 في المائة.





الى ذلك، شهدت البنوك التجارية في الصين فائضا صافيا لتسويات النقد الأجنبي بلغ 146.8 مليار يوان (نحو 22.81 مليار دولار) خلال شهر (مايو) الماضي، بحسب ما ذكرته الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي.





وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أمس، إن بيانات الهيئة أظهرت أن مشتريات البنوك من النقد الأجنبي بلغت 1.24 تريليون يوان، بينما بلغت مبيعاتها 1.1 تريليون يوان.





وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، سجلت البنوك التجارية فائضا صافيا من تسويات النقد الأجنبي بقيمة 734.7 مليار يوان، وفقا لـ"الألمانية". وقال وانج تشيون يينج، نائب مدير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي والمتحدث باسمها، إن سوق النقد الأجنبي في البلاد كان مستقرا بشكل عام في (مايو)، وأرجع تحقيق فائض في تسويات النقد الأجنبي إلى الفائض التجاري نتيجة مواصلة تجارة الصين الخارجية توسعها.





على صعيد آخر، بات لدى الصين 5.8 مليون وحدة من مركبات الطاقة الجديدة، وذلك حتى نهاية (مايو) الماضي، وهو ما يمثل نحو نصف الإجمالي العالمي، حسبما ذكر منتدى السيارات الصيني لعام 2021 المنعقد حاليا في شانغهاي.





وعلى هامش المنتدى، أوضحت الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن مبيعات البلاد من مركبات الطاقة الجديدة بلغت 950 ألف وحدة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2021، وهو ما يعادل 2.2 ضعف المبيعات خلال ذات الفترة من العام الماضي.





وأضافت الجمعية أن معدل انتشار سوق مركبات الطاقة الجديدة بلغ 8.7 في المائة، ليحافظ على زخم نمو قوي.

وحتى (أبريل) الماضي، تم بناء ما إجماليه 65 ألف محطة شحن و644 محطة لمبادلة الطاقة، و1.87 مليون ركيزة شحن في أنحاء البلاد، لتغطي 176 مدينة وأكثر من 50 ألف كيلو متر من الطرق العامة.



