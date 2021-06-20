تحصين 116 ألفًا و34 رأس ماشية ضد الجلد العقدي وجدري الضأن ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الاحد، عن تحصين 116 ألفًا و34 رأس ماشية متنوعة، في الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي تنفذها مديرية الطب البيطري بالمحافظة.



وناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.



وكشف التقرير الذي أعده الدكتور عصام يحيى مدير عام الطب البيطري ببني سويف، أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 116 ألفًا 34 رأس، منها 91 ألف 979 رأسًا من الأبقار، و23 ألف و565 من الأغنام و490 من الماعز وذلك "منذ انطلاق الحملة وحتى 17 يونية الحالي" فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.



حيث وجه محافظ بني سويف، رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق والتواصل مع مسؤولى الطب البيطري وتوفير التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة،لتحقيق كامل المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.



فيما أشار مدير الطب البيطري، إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتًا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.



وكانت محافظة بني سويف، أعلنت، في بيان سابق، عن دعم قطاع الطب البيطري بالمحافظة بــ5 أجهزة سونار حديثة للمساعدة في في أعمال الكشف والتشخيص والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات المحلية من الماشية، تسلمتها المديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية



وصرح محافظ بني سويف، بإنه قد تم دعم قطاع الطب البيطري بعدد 5 أجهزة سونار، والتي تسلمتها المديرية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية، للمساعدة في أعمال الكشف والتشخيص وإجراء المسح والفحص التناسلي ومعالجة تخلفات ومشاكل التناسليات والتلقيح الصناعي وتحسين السلالات.

