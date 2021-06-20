ارتكبا 10 وقائع.. سقوط عصابة سرقات الدراجات النارية بالجيزة

تمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من إسقاط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية، بمنطقة بولاق الدكرور غربي المحافظة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.





تعددت بلاغات سرقة الدراجات النارية وتحديدا بنطاق مركزي كرداسة وبولاق الدكرور، مع إرفاق بعض مقدمي البلاغات مقاطع فيديو من كاميرات المراقبة تشر إلى هوية الجناة.





شكل اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث لتتبع خط سير مرتكبي تلك الوقائع والوقوف على طبيعة نشاطهم.





تحريات المباحث برئاسة اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة توصلت إلى أن عاطلين اثنين تخصصا في ارتكاب تلك الوقائع متخذين دائرتي قسمي بولاق الدكرور وكرداسة مسرحا لتنفيذ تلك الجرائم.





عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية مبلغ بسرقتها بنطاق قسم بولاق الدكرور.





وبمناقشتهما أقر المتهمان بارتكاب نحو 10 وقائع مماثلة، وأرشدا عن أماكن تصريفها لدى عملائهما سيء النية، وبارشادهما تم إعادتها.





وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



